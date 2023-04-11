نتنياهو يتعهد بـ "إعادة الأمن" إلى إسرائيل في خضم تصاعد العنف

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ "إعادة الهدوء والأمن" إلى الدولة العبرية عبر العمل "على جميع الجبهات"، وذلك بعد تصعيد جديد في المنطقة، في الوقت الذي شهدت فيه شعبيته تراجعا كبيرا، بحسب استطلاع أُجري مؤخرا رجح أن يخرج نتنياهو خاسرا فيما لو أجريت الانتخابات في الحال.

وكانت آخر حلقات هذا التصعيد مقتل فلسطيني، الإثنين، في عملية للجيش الإسرائيلي، ووفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أُصيبت بها في هجوم وقع الجمعة الماضية.

وفي الخطاب الذي ألقاه، مساء الإثنين، أعلن نتنياهو تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية.