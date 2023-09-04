بسبب خلافات حدودية.. شي جين بينغ يغيب عن قمة العشرين في الهند

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيغيب عن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك على وقع الخلافات الحدودية بين البلدين، في وقت سيحضر فيه رئيس الوزراء لي تشيانغ بدلًا من الرئيس الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم على موقعها الرسمي: "بناء على دعوة من حكومة جمهورية الهند، سيحضر رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ القمة الـ18 لمجموعة العشرين التي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، يومي الـ9 و الـ10 من أيلول/سبتمبر الجاري".