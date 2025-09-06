هل خسرت أمريكا جيلاً كاملاً من الرادارات أمام الصين بسبب "الغاليوم"؟

أظهر العرض العسكري الصيني في 3 سبتمبر، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان، "القوة المتصاعدة" لبكين في مجال التكنولوجيا العسكرية، ولا سيَّما في تطوير أنظمة الرادار المتقدمة والصواريخ والطائرات المقاتلة.

وبحسب "أوراسيان تايمز"، فإن التقارير الحديثة ربطت هذا التفوق بالسيطرة شبه الكاملة للصين على المعادن النادرة والتقنيات الناشئة، مثل إنتاج "نيتريد الغاليوم" (GaN)، الذي يعد حجر الأساس للرادارات من الجيل الجديد.

ووفقًا لتقرير أكاديمية العلوم الصينية، فإن امتلاك الصين لهذه التقنية وتوزيعها على منصاتها العسكرية يُتيح نشر رادارات متكاملة عبر القوات المسلحة بمستوى متقدم لم تصل إليه الولايات المتحدة بعد.

ويرى الخبراء أن جزءًا كبيرًا من هذا التفوق يعود إلى الهيمنة الصينية على سلسلة إنتاج الغاليوم؛ فالصين تنتج نحو 68% من احتياطي الغاليوم العالمي المثبت، ولديها تقنيات متقدمة في تنقية ومعالجة الغاليوم تمثل أكثر من 90% من الإنتاج العالمي المصقول في 2023، وقد فرضت بكين منذ 2023 قيودًا على تصدير الغاليوم والجرمانيوم؛ ما عزز موقعها الاستراتيجي وأثر على قدرة الصناعات الدفاعية الأمريكية على إنتاج أنظمة الرادار الحديثة.

ويُشير التقرير إلى أن هذه السيطرة لم تتحقق عبر حظر تقني رسمي فحسب، بل من خلال الاستفادة من مزايا الإنتاج والتطبيق عبر كامل سلسلة الصناعة، بالإضافة إلى استراتيجية "الدمج العسكري-المدني"؛ إذ تُطرح أولًا التقنيات العسكرية في الأسواق المدنية لتخلق طلبًا هائلًا يدفع الصناعة إلى اعتماد التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وتحسين الاعتمادية بشكلٍ مستمر.

وتكشف مصادر مطلعة أن هذا التفوق ظهر جليًا في مختلف المنصات العسكرية الصينية، بدءًا من طائرات الإنذار المبكر KJ-500A وصولًا إلى دبابات Type 100 المزودة بوحدات "نيتريد غاليوم" رادارية؛ ما يعكس قدرة الصين على دمج التكنولوجيا العسكرية بفعالية لم تحققها الولايات المتحدة بعد، رغم ريادتها السابقة في تطوير AESA.

ووفقًا للتقارير، فإن الولايات المتحدة قد تكون متأخرة بالفعل جيلًا كاملًا عن الصين في تطوير واعتماد أنظمة الرادار ذات المصفوفة الممسوحة إلكترونيًا (Phased Array) عبر منصات عسكرية متعددة تشمل الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي والسفن الحربية.

في المقابل، يعتمد الجزء الأكبر من الأسطول الأمريكي، بما في ذلك مدمرات Arleigh Burke، على رادارات PESA القديمة، ولم يتم تجهيز أول نسخة مجهزة بنظام AESA الحديث SPY-6 إلا مؤخرًا؛ ويُظهر هذا الفارق أن السيطرة الصينية على الغاليوم والتقنيات المرتبطة به تمنح بكين ميزة استراتيجية واضحة وتعيد رسم موازين القوة العسكرية العالمية.