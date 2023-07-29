إسطنبول تمنح السوريين المخالفين مهلة لمغادرتها

أصدرت دائرة الهجرة في مدينة إسطنبول التركية قرارا يلزم السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة المخالفين العودة إلى الولايات المسجلين فيها قبل الـ 24 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت الدائرة في بيان نشرته قناة "تي آر تي" التركية، اليوم السبت: "يجب على الأجانب الحاملين للجنسية السورية الخاضعين للحماية المؤقتة، والمسجلين خارج إسطنبول ويقيمون حاليًا فيها، العودة إلى الولايات المسجلين فيها بحلول 24 سبتمبر/أيلول".