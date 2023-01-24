الشرطة الإيرانية تغلق مطبعة ودار نشر وتصادر آلاف الكتب بسبب كتابة "الخليج العربي"

أغلقت قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، مطبعة ودار نشر، كما صادرت آلاف الكتب بسبب كتابة اسم "الخليج العربي" في تلك الكتب.

وقال رئيس الاستخبارات في شرطة طهران، العقيد بيام كاوياني لموقع صحيفة "همشهري" الحكومية، إنه "تم اكتشاف 21 ألف مجلد من الكتب قد استخدم اسم الخليج العربي".

مضيفًا: "تم إغلاق دار النشر والمطبعة ومصادرة الكتب في مدينة (شهر ري) الواقعة جنوب طهران"، مشيرًا إلى أن "هذه الكتب كانت باللغة العربية واستخدمت فيها عبارة الخليج العربي".

وأوضح كاوياني: "كانت هذه الكتب هي الشحنة الأولى التي كانت المطبعة ودار النشر تعتزم نقلها إلى العراق، والتي تم تحديدها من خلال يقظة قوات جهاز الشرطة"، بحسب وصفه.