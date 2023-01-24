الشرطة الإيرانية تغلق مطبعة ودار نشر وتصادر آلاف الكتب بسبب كتابة "الخليج العربي"
أغلقت قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، مطبعة ودار نشر، كما صادرت آلاف الكتب بسبب كتابة اسم "الخليج العربي" في تلك الكتب.
وقال رئيس الاستخبارات في شرطة طهران، العقيد بيام كاوياني لموقع صحيفة "همشهري" الحكومية، إنه "تم اكتشاف 21 ألف مجلد من الكتب قد استخدم اسم الخليج العربي".
مضيفًا: "تم إغلاق دار النشر والمطبعة ومصادرة الكتب في مدينة (شهر ري) الواقعة جنوب طهران"، مشيرًا إلى أن "هذه الكتب كانت باللغة العربية واستخدمت فيها عبارة الخليج العربي".
وأوضح كاوياني: "كانت هذه الكتب هي الشحنة الأولى التي كانت المطبعة ودار النشر تعتزم نقلها إلى العراق، والتي تم تحديدها من خلال يقظة قوات جهاز الشرطة"، بحسب وصفه.
وترفض إيران استخدام اسم "الخليج العربي"، وتقول إن اسمه "الخليج الفارسي" وفق "وثائق" تصفها طهران بأنها "رسمية ويعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام"، بحسب قولها.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قال أمس الإثنين، ردًا على سؤال حول تسمية الخليج، إن "الكثير من المصادر المعتبرة عبر التاريخ وكبار المؤرخين العرب يؤكدون على أن اسم هذا الممر المائي هو الخليج الفارسي".
وأضاف كنعاني: "الخليج الفارسي هو منطقة للتعاون السلمي بين كافة الدول المطلة عليه، ووجهنا الرد اللازم على كوريا الجنوبية والصين بشأن هذه التسمية"، على حدّ وصفه.