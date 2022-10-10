صدمة فتاة أوكرانية فاجأها صاروخ روسي

فوجئت فتاة أوكرانية بصاروخ يسقط في شارع قريب منها أثناء تصوريها لمقطع فيديو بهافتها.

وأصيبت الفتاة بالهلع جراء الانفجار الذي أحدثه الصاروخ ودوى صداه بقوة على مقربة من الفتاة.

وكانت روسيا قصفت مدنا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الاثنين مما أدى لمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن انفجارا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوما إرهابيا.

وضربت الصواريخ كييف في أعنف هجمات على العاصمة منذ أن تخلت روسيا عن محاولة السيطرة عليها في الأسابيع الأولى من الحرب. كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير في غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في وسط أوكرانيا وزابوريجيا في الجنوب وخاركيف في الشرق. كما سمع شاهد في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية دوي انفجار في المنطقة الحدودية.