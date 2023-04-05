بريطانيا تستأجر قاربا كبيرا لإيواء 500 طالب لجوء‎‎

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها استأجرت قارب صندل كبيرا لإيواء نحو 500 طالب لجوء على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى خفض تكاليف إقامة المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القارب الكبير سيستخدم "في تخفيف الضغط الذي لا يمكن أن يتحمّله نظام اللجوء في المملكة المتحدة.

وتسعى أيضاً إلى خفض تكاليف دافعي الضرائب الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عمليات عبور القناة"، في إشارة إلى بحر المانش.