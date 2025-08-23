غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
logo
العالم

بمحادثات سرية.. هل طلبت إيران مساعدة بيلاروسيا لإعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي؟

بمحادثات سرية.. هل طلبت إيران مساعدة بيلاروسيا لإعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي؟
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 5:00 م

كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني، عن طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من بيلاروسيا المساعدة في إعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي والحرب الإلكترونية المتضررة.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، فإن اللقاء بين رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ركّز في جدول أعماله الرسمي على التجارة والاستثمار، لكن الطرفين شددا في مفاوضات مغلقة على التعاون العسكري.

أخبار ذات علاقة

إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورة عسكرية

بـ"النار والصواريخ".. إيران تستعرض قدراتها وتلعب على "حافة الهاوية"

وكان بزشكيان قد وصل إلى بيلاروسيا يوم الأربعاء 20 آب/أغسطس الجاري، حيث أكد أن "إيران لا ترى أي قيود على توسيع العلاقات مع بيلاروسيا"، معلنًا استعداد طهران لنقل خبراتها في الالتفاف على العقوبات إلى مينسك.

كما شكر بزشكيان بيلاروسيا على دعمها لإيران خلال حرب الـ12 يومًا وإدانتها لهجمات إسرائيل، مضيفًا: "لقد وقّعنا اتفاق تعاون استراتيجي مع روسيا، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاق مماثل مع بيلاروسيا".

الرئيس الإيراني ونظيره البلاروسي

ويأتي ذلك بينما كتبت مؤسسة راند، وهي مؤسسة بحثية أمريكية غير ربحية تُعنى بالسياسات العالمية، في تحليل حول الحرب بين إيران وإسرائيل، أن "الدعم من الأنظمة السلطوية يقوم على المصالح، ولذلك، ورغم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران مؤخرًا، فإن روسيا تركت إيران وحيدة في الحرب، على غرار ما فعلته الصين" وفق تعبيرها.

ومع ذلك، تقول أوكرانيا إن بيلاروسيا، خلافًا لروسيا، لديها قيود أقل في المجال العسكري-الفني، ويمكن أن تصبح قناة لإعادة إحياء القدرات الدفاعية الإيرانية.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC