بمحادثات سرية.. هل طلبت إيران مساعدة بيلاروسيا لإعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي؟

كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني، عن طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من بيلاروسيا المساعدة في إعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي والحرب الإلكترونية المتضررة.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، فإن اللقاء بين رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ركّز في جدول أعماله الرسمي على التجارة والاستثمار، لكن الطرفين شددا في مفاوضات مغلقة على التعاون العسكري.

وكان بزشكيان قد وصل إلى بيلاروسيا يوم الأربعاء 20 آب/أغسطس الجاري، حيث أكد أن "إيران لا ترى أي قيود على توسيع العلاقات مع بيلاروسيا"، معلنًا استعداد طهران لنقل خبراتها في الالتفاف على العقوبات إلى مينسك.

كما شكر بزشكيان بيلاروسيا على دعمها لإيران خلال حرب الـ12 يومًا وإدانتها لهجمات إسرائيل، مضيفًا: "لقد وقّعنا اتفاق تعاون استراتيجي مع روسيا، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاق مماثل مع بيلاروسيا".

ويأتي ذلك بينما كتبت مؤسسة راند، وهي مؤسسة بحثية أمريكية غير ربحية تُعنى بالسياسات العالمية، في تحليل حول الحرب بين إيران وإسرائيل، أن "الدعم من الأنظمة السلطوية يقوم على المصالح، ولذلك، ورغم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران مؤخرًا، فإن روسيا تركت إيران وحيدة في الحرب، على غرار ما فعلته الصين" وفق تعبيرها.

ومع ذلك، تقول أوكرانيا إن بيلاروسيا، خلافًا لروسيا، لديها قيود أقل في المجال العسكري-الفني، ويمكن أن تصبح قناة لإعادة إحياء القدرات الدفاعية الإيرانية.