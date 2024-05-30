بولندا تعتقل 3 متهمين بإشعال حرائق لصالح روسيا‎

أعلنت أجهزة الأمن البولندية، يوم الأربعاء، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بإشعالهم "حرائق لحساب روسيا" في مناطق عدة في بولندا.

وأعلن الناطق باسم الوزير المكلف بالتنسيق الأمني، ياشيك دوبرجنسكي، في بيان، عن "توقيفات جديدة في إطار تحقيق بأنشطة منظمة إجرامية ذات أهداف تخريبية، خصوصًا إشعال حرائق لحساب أجهزة استخبارات روسية".

والموقوفون هم بولندي وبيلاروسيان، حيث تم إيداعهم في الحبس الاحتياطي، ويواجهون عقوبة قد تصل إلى الحبس مدى الحياة.

وأشار البيان إلى توقيف أوكراني في كانون الثاني/يناير الماضي، كان يعد لإشعال حريق في فروتسلاف.

وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت في بولندا حرائق عدة لم تعرف أسبابها، إذ تحقق الشرطة في حريق اندلع في قاعة كبرى في وارسو دمّر 1400 شركة صغيرة مملوكة بشكل رئيسي لأفراد من الجالية الفيتنامية في منتصف مايو/أيار الجاري.

وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قد قال أخيرًا إنه "في الأشهر الأخيرة جرت محاولات تخريب وإشعال حرائق عدة في بولندا لحساب الاستخبارات الروسية".

ولفت في منتصف مايو/أيار الجاري إلى أن هذه المحاولات "لحسن الحظ تم تجنبها بفضل يقظة أجهزتنا وحلفائنا".

وأعلن أيضاً تعزيز أجهزة الاستخبارات البولندية على خلفية أنشطة روسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في بولندا.

ويوم الأربعاء، أفادت أجهزة الأمن البولندية بتوجيه الاتهام إلى أوكراني يبلغ 26 عامًا متهم بـ"استفزازات" و"التحريض على التجسس".

وأراد الرجل، مقابل مبالغ مالية، الحصول على صور لمركبات عسكرية تعبر الحدود بين بولندا وأوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وتعتبر بولندا من أبرز داعمي كييف في مواجهة روسيا، وهي أيضًا نقطة عبور رئيسية للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.