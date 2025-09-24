مسؤول روسي: المفاوضات في فيينا "عبثية"

وصف مسؤول روسي الحديث عن استضافة النمسا مفاوضات بشأن أوكرانيا بأنها خطوة "عبثية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبينسكي إن فيينا لن تستضيف مفاوضات بشأن أوكرانيا بعد أن أصبحت الدبلوماسية النمساوية "خارج اللعبة"، وفق تعبيره.

وأضاف لوبينسكي، السفير الروسي السابق في النمسا، لوكالة "نوفوستي": "تطلق فيينا يوما بعد يوم، تصريحات متعجرفة حول استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".

وأكد: "نظرا لعبثيتها، لا نرى حتى ضرورة للرد (على هذه التصريحات)، فبالنسبة لنا، رسخت الدبلوماسية النمساوية موقعها كطرف خارج اللعبة".

وكان هارالد فيليميسكي، رئيس كتلة حزب "الحرية" النمساوي في البرلمان الأوروبي، اتهم النمسا الشهر الماضي بـ"التنكر لتراثها الحيادي" بسبب مواقفها المتناقضة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.