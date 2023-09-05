روسيا تدمر مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة كالوجا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بالطائرات المسيرة فوق مقاطعة كالوجا الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق مقاطعة كالوجا"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.