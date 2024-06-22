هجوم أوكراني بالمسيّرات يعطل محطتين للكهرباء في "إنرهودار"‎

تسببت هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية، الجمعة، في تعطيل محطتين فرعيتين للكهرباء في بلدة "إنرهودار"، التي تخدم محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وتسببت الغارات الأوكرانية في قطع التيار الكهربائي عن معظم سكان بلدة "إنرهودار"، وفق مسؤولين محليين.

وأكد مسؤول في محطة "زابوريجيا"، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا وتضم 6 مفاعلات، أنها لم تتأثر بالعمل العسكري.

واستولت القوات الروسية على المحطة في الأيام الأولى من حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات من آن لآخر بتعريض سلامتها للخطر.

ولا تنتج محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية كهرباء في الوقت الحالي.

وذكر إدوارد سينوفوز، المسؤول الكبير في "إنرهودار"، أن "الهجوم الأخير ألحق أضراراً بالمحطة الثانية من محطتين فرعيتين تزودان المدينة بالكهرباء.

وأضاف في منشور له على تطبيق "تيليجرام" أن المحطة الفرعية الأخرى دمرت، يوم الأربعاء.