صحيفة: أمريكا تبحث معاقبة شركات صينية بسبب بيع معدات مراقبة لإيران

وأضافت الصحيفة، أن السلطات الأمريكية تجري مناقشات في مراحل متقدمة بشأن العقوبات، وتركز على شركة تياندي تكنولوجيز، وهي شركة تصنيع معدات كهربائية مقرها مدينة تيانجين الصينية، بيعت منتجاتها إلى وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".