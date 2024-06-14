البابا يحذّر من تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى "سلاح فتاك مستقل"

حذر البابا فرنسيس في كلمته أمام قمة مجموعة السبع المنعقدة في جنوب إيطاليا، من الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، داعياً إلى منع "الأسلحة الفتاكة المستقلّة".

وقال البابا: "في مأساة مثل الصراعات المسلّحة، من الملحّ أن نفكّر من جديد في تطوير واستخدام أجهزة مثل التي تسمّى الأسلحة الفتاكة المستقلّة لكي نحظر استخدامها"، مضيفاً أنه "لا يجوز على الإطلاق أن يُترك القرار لأيّ آلة في القضاء على حياة إنسان"، بحسب "فرانس برس".

ويمكن تحويل الروبوتات والطائرات بدون طيار والطوربيدات... وجميع أنواع الأسلحة إلى أنظمة ذاتية التحكّم تشغلها خوارزميات الذكاء الاصطناعي الذي يرى خبراء أنّه ثورة كبرى ثالثة في مجال المعدّات العسكرية بعد اختراع البارود والقنبلة الذرية.