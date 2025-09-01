تعيين نعمت شفيق كبيرة لمستشاري ستارمر الاقتصاديين

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين نعمت شفيق، وشهرتها مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية السابقة، في منصب كبيرة المستشارين الاقتصاديين.

ووفق ما نشرت "سي أن أن" فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز خبرة الحكومة قبل إعداد الموازنة المقبلة التي يتوقع أن تشمل زيادات ضريبية إضافية.

وشملت التغييرات أيضاً نقل دارين جونز، نائب وزيرة المالية راشيل ريفز، للعمل في مكتب رئيس الوزراء، على أن يخلفه النائب العمالي جيمس موراي في وزارة المالية.

إلى جانب التغييرات الاقتصادية، شملت التعديلات بحسب "سي أن أن" تعيين مدير جديد للاتصالات واستبدال السكرتير الخاص الرئيس لستارمر، المسؤول عن إدارة مكتب فريقه.

وتأتي هذه الخطوات بعد انتقادات من داخل حزب العمال بأن الحكومة لم تنجح في تسويق سياساتها الصعبة أو إبراز إنجازاتها، في وقت تراجعت فيه معدلات التأييد للحزب في استطلاعات الرأي.

وكانت شفيق عملت نائبة لمحافظ بنك إنجلترا لشؤون الأسواق والمصارف بين 2014 و2017، قبل أن تتولى منصب مديرة جامعة لندن للاقتصاد، ثم رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك عام 2023.

لكنها أجبرت على الاستقالة من منصبها في جامعة كولومبيا العام الماضي بعد أن واجهت انتقاداتٍ لاذعةً لطريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، والتي استمرت لأشهر.