في "القريب العاجل".. إيران تلوح باتخاذ إجراء يردع "آلية الزناد"

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، رغم كل الضغوط والمتابعات، لم تتمكن من منع صادرات النفط الإيرانية، ملوحًا بخطوة عملية قريبة لمواجهة "آلية الزناد".

وشدّد قاليباف خلال افتتاح جلسة للبرلمان الإيراني لمناقشة أزمة الكهرباء والمياه في البلاد "من المهم توضيح أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم أنها ليست مجرد أوراق بلا قيمة، فإنها لن تترك تأثيرات كبيرة في الاقتصاد الإيراني، شرط أن تتم إدارة الأثر النفسي الناجم عن الحرب الإعلامية التي يقودها الأعداء."

وتابع أن قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات على إيران، رغم أنها لا يمكن وصفها بـ"مجرد أوراق بلا قيمة"، فإن تأثيرها الفعلي محدود، مؤكدًا أن المعركة الأساسية تكمن في القدرة على إدارة الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها بعض القوى الدولية ضد طهران.

وأضاف رئيس البرلمان أن إيران ستتخذ قريبًا خطوة عملية في مواجهة تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية، موضحًا "الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراءً رادعًا يجعل هذا التحرك غير القانوني مكلفًا، والقرار الموحد للنظام سيُعلن ويُنفّذ في القريب العاجل."