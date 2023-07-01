ترشيح أوكرانيا سيكون أولوية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي
أكد إعلان أوكراني إسباني مشترك، اليوم السبت، أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.
وجاء الإعلان المشترك إثر لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعربت إسبانيا، بحسب الإعلان الذي وزعه مكتب زيلينسكي، عن "تأييدها لترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيكون ذلك من أولويات رئاستها"، التي بدأت السبت.
وأكدت إسبانيا أهمية "تعزيز الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من خلال إنشاء مجلس ناتو-أوكرانيا".