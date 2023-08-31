أمريكا: مفاوضات روسيا وكوريا الشمالية بشأن الأسلحة مثيرة للقلق

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن روسيا وكوريا الشمالية تتقدمان بنشاط في المفاوضات بشأن الأسلحة التي ستستخدم في الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك "جديد ومثير للقلق العميق".

وذكرت "توماس" في مؤتمر صحفي أن "روسيا تتفاوض على صفقات محتملة لكميات كبيرة وأنواع متعددة من الذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا".

واتهمت وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف باستغلال زيارته لكوريا الشمالية الشهر الماضي، وحوَّلها لفرصة لإقناع بيونغ يانغ، ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.