صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية

أفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار تدوي حاليًا في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من غارات جوية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مواقع لإنتاج وتخزين المسيرات المائية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجماته.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لشن هجمات إرهابية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.