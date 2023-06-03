بعد فوزه بولاية جديدة.. أردوغان يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

من المتوقع أن يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، وسط حضور عدد من القادة من مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب.