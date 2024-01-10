عقب إطلاق سراح نجل وزوجة بازوم.. النيجر على بعد خطوة من توديع العقوبات

أعلن وزير خارجية النيجر يوسف توجار، الثلاثاء، إطلاق سراح زوجة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم ونجله بعد أشهر من الإقامة الجبرية ما يقرّب الحكام العسكريون خطوة أخرى نحو رفع العقوبات.

وبعد ساعات من الإفراج مؤقتاً عن محمد سالم بازوم نجل الرئيس السابق المخلوع من قبل المحكمة العسكرية في نيامي، تم إطلاق سراح زوجته وفق ما نقل موقع "بنين ويب تي في" الإفريقي.

وتأتي هذه المعلومات من وزير الخارجية النيجيري الذي يقوم بمهام الوساطة بتكليف من "إيكواس".

وأعلن يوسف توجار، الذي أكد إطلاق سراح خديجة بازوم، في بيان، الثلاثاء، أن "هذه خطوة منطقية لإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد والمنطقة بشكل عام".

كما دعا الدبلوماسي النيجيري الجنرال عبدالرحمن تياني إلى تسريع إطلاق سراح بازوم والسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة، كخطوة نحو مفاوضات جديدة بشأن رفع العقوبات وبدء العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

يذكر أن الرئيس محمد بازوم وزوجته ونجله وبعض أقاربه ظلوا رهن الإقامة الجبرية منذ إسقاط نظامه من قبل المجلس الوطني لحماية الوطن في 26 يوليو 2023.