لابيد يشهد ضد نتنياهو في قضية الفساد "1000"

وقال لابيد خلال شهادته أمام مكتب المدعي العام، إنه "يعرف من يقف في مركز القضية رقم 1000، وهو أرنون ميلتشين، في التسعينيات من خلال عمله في القناة الأولى الإسرائيلية".

وأضاف "بعد أن كتبت مقالًا عنه، اتصل بي ميلتشين، وعرض عليَّ العمل معه، وفي عام 1996 ذهبت إلى لوس أنجلوس وعملت هناك لبضعة أشهر، وأنشأتُ له شركة تلفزيونية، وبعد خمسة أشهر غادرت، ثم أخبرته أنها ليست مناسبة لي".

وبحسب التقرير، تمحور استجواب النيابة العامة ليائير لابيد حول قانون يعفي مواطنين إسرائيليين عائدين للسكن في إسرائيل بعد التواجد لسنوات خارجها، من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات، ويعرف بـ"قانون ميلتشين"، والذي يتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب ميلتشين، فيما عارض لابيد ذلك كوزير للمالية حينذاك.

وقال لابيد إن ميلتشين ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، بحضور مستشارة لابيد الاقتصادية، لافتًا إلى أنهما طلبا تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى، بحجّة أنه يشجع السكان على العودة إلى البلاد.

ووفق لائحة الاتهام في القضية "1000"، عمل نتنياهو على تعزيز تمديد الإعفاء الضريبي للسكان العائدين، وهي ميزة لها قيمة مالية كبيرة لميلتشين.

وبحسب شبهة الفساد، تواصل نتنياهو مع مسؤولي وزارة المالية بشأن الأمر، لكن المسؤولين الماليين أوقفوا الترويج للموضوع من خلال توضيح أن المنفعة لا تتماشى مع المصلحة الوطنية ولا تحافظ على الخزانة العامة.

وكان لابيد أوضح في وقت سابق أنه "رفض الترويج لما يسمى بقانون ميلتشين 2، رغم الضغوط" مبرّرًا ذلك بأنه يعمل فقط من أجل مواطني إسرائيل، وليس لفائدة رجل أعمال أو لمصالح سياسية، مهما كانت كبيرة.

وما قادَ المحققون إلى لابيد، هو المعلومات التي حصلوا عليها من آري هيرن، الذي شغل منصب رئيس مكتب نتنياهو، وأصبح فيما بعد شاهدَ دولة في القضية، وفق موقع "واللا".