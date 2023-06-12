لابيد يشهد ضد نتنياهو في قضية الفساد "1000"
أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشهادته، صباح اليوم الإثنين، في قضية "الفساد 1000" المتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، إثر تلقيه منافع شخصية من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر.
وبحسب موقع "واللا" العبري، استجوب الدكتور ألون جيلدين من مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد، يائير لابيد بشأن القضية في المحكمة المركزية بالقدس.
وقال لابيد خلال شهادته أمام مكتب المدعي العام، إنه "يعرف من يقف في مركز القضية رقم 1000، وهو أرنون ميلتشين، في التسعينيات من خلال عمله في القناة الأولى الإسرائيلية".
وأضاف "بعد أن كتبت مقالًا عنه، اتصل بي ميلتشين، وعرض عليَّ العمل معه، وفي عام 1996 ذهبت إلى لوس أنجلوس وعملت هناك لبضعة أشهر، وأنشأتُ له شركة تلفزيونية، وبعد خمسة أشهر غادرت، ثم أخبرته أنها ليست مناسبة لي".
وبحسب التقرير، تمحور استجواب النيابة العامة ليائير لابيد حول قانون يعفي مواطنين إسرائيليين عائدين للسكن في إسرائيل بعد التواجد لسنوات خارجها، من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات، ويعرف بـ"قانون ميلتشين"، والذي يتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب ميلتشين، فيما عارض لابيد ذلك كوزير للمالية حينذاك.
وقال لابيد إن ميلتشين ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، بحضور مستشارة لابيد الاقتصادية، لافتًا إلى أنهما طلبا تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى، بحجّة أنه يشجع السكان على العودة إلى البلاد.
ووفق لائحة الاتهام في القضية "1000"، عمل نتنياهو على تعزيز تمديد الإعفاء الضريبي للسكان العائدين، وهي ميزة لها قيمة مالية كبيرة لميلتشين.
وبحسب شبهة الفساد، تواصل نتنياهو مع مسؤولي وزارة المالية بشأن الأمر، لكن المسؤولين الماليين أوقفوا الترويج للموضوع من خلال توضيح أن المنفعة لا تتماشى مع المصلحة الوطنية ولا تحافظ على الخزانة العامة.
وكان لابيد أوضح في وقت سابق أنه "رفض الترويج لما يسمى بقانون ميلتشين 2، رغم الضغوط" مبرّرًا ذلك بأنه يعمل فقط من أجل مواطني إسرائيل، وليس لفائدة رجل أعمال أو لمصالح سياسية، مهما كانت كبيرة.
وما قادَ المحققون إلى لابيد، هو المعلومات التي حصلوا عليها من آري هيرن، الذي شغل منصب رئيس مكتب نتنياهو، وأصبح فيما بعد شاهدَ دولة في القضية، وفق موقع "واللا".
وسيتم استجواب الشاهد الرئيس أرنون ميلتشين في محاكمة نتنياهو في لندن بالفترة من الـ18 إلى الـ 29 من يونيو، إذ من المقرر أن يدلي بشهادته في مكالمة فيديو بعد قبول طلبه عدم القدوم إلى إسرائيل بسبب حالته الصحية.
وخلال التحقيق، سيسمح بوجود المتهمين كأقارب مقربين؛ ما يعني أن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو ستكون قادرة على الحضور ومراقبة التحقيق في لندن.
بالإضافة إلى ذلك، سيهتم الادعاء بتمويل سفر محامي الدفاع عن المتهمين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس.
وادَّعى نتنياهو في ردّه على لائحة الاتهام، أنه لا يذكر أن ميلتشين تحدَّث معه بشأن تمديد مدة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأنه لم يطلب من لابيد مساعدة ميلتشين في هذا الخصوص.
واعتبر نتنياهو أن لابيد نفسه عمل بتناقض مصالح عندما تعامل مع "قانون ميلتشين" رغم علاقاته مع ميلتشين، وأنه عقد لقاءين مع رجل الأعمال حول تمديد الإعفاء، وأن تناقض المصالح الذي تواجد فيه لابيد يعود لصداقته القديمة مع ميلتشين وكذلك عمله لديه، وتأييد الأخير لتأسيس حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه لابيد.
وتعتبر النيابة العامة أن ثمَّة فروقًا عدة بين نتنياهو ولابيد بشأن قوة تناقض المصالح، خاصة فيما يتعلق بمنافع شخصية، على شكل هدايا، تلقاها نتنياهو من ميلتشين، فيما لا توجد أدلة على تلقي لابيد منافع شخصية؛ ما يخدم عمله السياسي.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو؛ ما اعتبِر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.
ووُجّه إلى نتنياهو بشكل رسمي في الـ21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهامات في 3 قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا"، والقضية 2000 "قضية نتنياهو- موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك- واللا".
وتتمحور قضايا الفساد الثلاث المتهم بها نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.