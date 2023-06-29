نتنياهو: تدخل الصين بالشرق الأوسط جيد لأنه يلزم أمريكا البقاء في المنطقة

كشف تقرير لموقع "واللا" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال مناقشة مغلقة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست قبل أسبوعين، إن انخراط الصين المتزايد في الشرق الأوسط هو تطور إيجابي؛ لأنه يلزم الولايات المتحدة بزيادة مشاركتها في المنطقة، بحسب عضوي كنيست حضرا الاجتماع.

وأعلن نتنياهو أمس الأربعاء، أنه يخطط حاليًا لزيارة الصين، والتي من المحتمل أن تتم بعد الأعياد.

وتأتي أهمية هذا الإعلان من الانطباع الذي رسخته اتفاقية تجديد العلاقات بين السعودية وإيران، الموقعة في بكين تحت رعاية الحكومة الصينية، بشأن تنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، وهي منطقة كانت تقليديًا تحت النفوذ الأمريكي على مدار الثمانين عامًا الماضية، بحسب التقرير.

كما تأتي أهميته بسبب تأثر جزء كبير من قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حول العالم بالمنافسة مع الصين، وشعور إسرائيل والدول العربية بالقلق إزاء ما يُنظر إليه في السنوات الأخيرة على أنه تقليص للتدخل الأمريكي في المنطقة وانعكاسات ذلك على أمنهم.