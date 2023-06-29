نتنياهو: تدخل الصين بالشرق الأوسط جيد لأنه يلزم أمريكا البقاء في المنطقة
كشف تقرير لموقع "واللا" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال مناقشة مغلقة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست قبل أسبوعين، إن انخراط الصين المتزايد في الشرق الأوسط هو تطور إيجابي؛ لأنه يلزم الولايات المتحدة بزيادة مشاركتها في المنطقة، بحسب عضوي كنيست حضرا الاجتماع.
وأعلن نتنياهو أمس الأربعاء، أنه يخطط حاليًا لزيارة الصين، والتي من المحتمل أن تتم بعد الأعياد.
وتأتي أهمية هذا الإعلان من الانطباع الذي رسخته اتفاقية تجديد العلاقات بين السعودية وإيران، الموقعة في بكين تحت رعاية الحكومة الصينية، بشأن تنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، وهي منطقة كانت تقليديًا تحت النفوذ الأمريكي على مدار الثمانين عامًا الماضية، بحسب التقرير.
كما تأتي أهميته بسبب تأثر جزء كبير من قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حول العالم بالمنافسة مع الصين، وشعور إسرائيل والدول العربية بالقلق إزاء ما يُنظر إليه في السنوات الأخيرة على أنه تقليص للتدخل الأمريكي في المنطقة وانعكاسات ذلك على أمنهم.
وبحسب موقع "واللا" العبري، نقلًا عن عضوي الكنيست اللذين شاركا في الاجتماع المغلق، سُئل نتنياهو عن تورط الصين في الاتفاق بين السعودية وإيران، وهل النشاط الصيني في المنطقة مفيد لإسرائيل؟
وأجاب نتنياهو "التدخل الصيني في الشرق الأوسط ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.. يمكن أن يكون مفيدًا لإسرائيل؛ لأنه سيلزم الولايات المتحدة بالبقاء في المنطقة".
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الأمر.
يذكر أنه قبل حوالي شهر، دعت الحكومة الصينية نتنياهو لزيارة بكين كجزء من التجمع السنوي للجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية التي انعقدت لأول مرة العام 2014.
وأبلغ مكتب نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدعوة بعد فترة وجيزة، في ظل الحساسية السياسية للموضوع.
وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو، إنه حتى الآن لم يجر أي نقاش مع الصينيين بشأن موعد محدد للزيارة، ومن المحتمل ألّا تتم قبل أكتوبر.
وعلق مسؤول كبير في مكتب نتنياهو بالقول: "ستكون الزيارة عادية وروتينية تمامًا، وليست إشارة أو رسالة سياسية لأحد".
والتقى نتنياهو قبل يومين بمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وأخبرهم عن زيارته المزمعة إلى الصين، لكنه أكد لأعضاء الكونغرس أن الولايات المتحدة هي أهم حليف لإسرائيل.
ووفق التقرير، بدأت الحكومة الإسرائيلية في العامين الماضيين، وتحت ضغط من إدارة بايدن في الحد من اختراق الصين للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في مجالات البنية التحتية والاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أيضًا الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وخلال الأعوام التي قضاها كرئيس للوزراء، زاد نتنياهو بشكل كبير من تعاونه مع الصين، لكن قبل عودته إلى منصبه في نهاية العام 2022، قال في مقابلة، إنه "أكثر وعيًا من ذي قبل باعتبارات الأمن القومي، يجب مراعاة الاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين".
المصدر: موقع "واللا" العبري