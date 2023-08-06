الفلبين تتهم بكين باعتراض قارب عسكري في بحر الصين الجنوبي

وقالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقا تابعا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني السبت ووجه إليه مدافع المياه بينما كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات "في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي"، مضيفة أن "المناورات الخطرة من خفر السواحل الصيني حالت دون تفريغ قارب آخر للإمدادات وإتمام المهمة".

في المقابل، قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن "سيادة بلاده ليست محل شك على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني"، مضيفا على حساب خفر السواحل على ويتشات: "نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورا في تلك المياه".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد الواقعة إن "تهديدات الصين المتكررة للوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي تهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، وإن واشنطن تقف إلى جانب حليفتها الفلبين في مواجهة مثل هذه التصرفات الخطيرة".