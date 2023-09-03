توقيف ملياردير أوكراني كان قريبًا من زيلينسكي بتهمة الاحتيال

أمرت محكمة في كييف بتوقيف الملياردير الأوكراني إيغور كولومويسكي، المعروف بأنه كان قريبًا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لشهرين للاشتباه في تورطه في قضايا احتيال وغسل أموال، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

وظهر رجل الأعمال البالغ 60 عامًا، وهو أحد الأكثر ثراء في البلاد، مساء السبت، مرتديًا قميصًا أصفر وسترة زرقاء، هما لونا العلم الأوكراني، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وذكرت إذاعة سفوبودا أن المحكمة قررت في نهاية الجلسة سجن كولومويسكي لشهرين "كإجراء احترازي" وحددت كفالته بما يتجاوز 509 ملايين هريفنيا (نحو 12,7 مليون يورو).

يشتبه في أن الملياردير النافذ متورط في قضايا احتيال واستحواذ على ممتلكات بشكل غير قانوني، وفقًا لجهاز الأمن الأوكراني.