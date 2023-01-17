لندن: سندعم كييف "حتى النصر"
برّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الثلاثاء، قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على صد روسيا في شرق البلاد وجنوبها، مؤكّدًا أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".
وقال كليفرلي في مركز بحوث في واشنطن، إن "الرسالة التي نرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".
وكانت بريطانيا أعلنت، السبت، عن أنها ستسلّم كييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم كييف دبابات ثقيلة غربية الصنع، وفق ما ذكرت وكالة فرنسية.
وحسب "فرانس 24"، حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن "روسيا شنت أكثر من 70 هجومًا صاروخيًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".
مضيفة أن "القوات الروسية قصفت أكثر من 15 منطقة سكنية بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، بما في ذلك بلدة سوليدار لتعدين الملح"، حيث تستعر الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع.