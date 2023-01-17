لندن: سندعم كييف "حتى النصر"

برّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الثلاثاء، قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على صد روسيا في شرق البلاد وجنوبها، مؤكّدًا أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".

وقال كليفرلي في مركز بحوث في واشنطن، إن "الرسالة التي نرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".