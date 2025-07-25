فون دير لايين: سألتقي ترامب في أسكتلندا لإجراء محادثات تجارية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسكتلندا هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وكتبت فون دير لايين على "إكس"، "بعد مكالمة جيدة مع الرئيس الأمريكي، اتفقنا على الاجتماع في أسكتلندا الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قوية".

وكان ترامب يعتزم أصلا إجراء زيارة لأسكتلندا تجمع بين ممارسة الغولف والدبلوماسية. وفق وكالة "فرانس برس".

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ولا يزال الاتحاد الأوروبي يأمل في التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس/ آب، وهو الموعد النهائي الذي هدد الرئيس الأمريكي بعده بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على كل الواردات من أوروبا.

وقدّر دونالد ترامب الجمعة فرص التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بـ"50%"، وقال قبل توجهه إلى أسكتلندا "نعمل بجدّ مع أوروبا"، وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية الخميس بأن الاتفاق "في متناول اليد".

وفي حين كان الزعماء الأوروبيون يعتقدون أنهم سيتوصلون قريبا إلى اتفاق، فاجأهم ترامب في 12 يوليو/ تموز عندما لوّح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على كل المنتجات الأوروبية في مطلع أغسطس/ آب.

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وتجري مفاوضات مذاك لتجنب الخطوة التي من شأنها أن تدفع الاقتصادين العملاقين إلى نزاع تجاري ستكون له تداعيات كبيرة.

وبحسب مصادر أوروبية عدة، ينص الاتفاق الذي يتم التفاوض على فرض ضريبة أمريكية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محتملة لقطاعات حيوية.

لكن دول الاتحاد الأوروبي أيّدت الخميس حزمة إجراءات على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو، تطبق اعتبارا من 7 أغسطس/ آب في حال فشل المحادثات.