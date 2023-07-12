رداً على حرق المصحف.. قرار أممي بشأن "الكراهية الدينية"
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الـ53 العادية، مشروع قرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف"، قدمته باكستان.
ويأتي القرار، الذي صوتت لصالحه 28 دولة، وعارضته 12، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت عليه، في سياق ردود الفعل التي أعقبت حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
ونص القرار المنشور على الموقع الرسمي للمجلس على أن المنظمة الأممية "ترفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعمدة الأخيرة للقرآن".
ودعا القرار إلى "محاسبة المسؤولين وإنفاذ القانون الذي يعالج ويمنع ويقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة".
وطالب المجلس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والجهات المعنية، بالتحدث علنا "ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية، وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة".