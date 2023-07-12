رداً على حرق المصحف.. قرار أممي بشأن "الكراهية الدينية"

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الـ53 العادية، مشروع قرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف"، قدمته باكستان.

ويأتي القرار، الذي صوتت لصالحه 28 دولة، وعارضته 12، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت عليه، في سياق ردود الفعل التي أعقبت حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد.