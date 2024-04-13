روسيا تعلن السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن قواتها سيطرت على قرية بيرفومايسكي في منطقة دونيتسك الأوكرانية وعززت وضعها العسكري على خط المواجهة هناك.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الوضع على الجبهة، بحسب وكالة "رويترز".