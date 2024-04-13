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روسيا تعلن السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن قواتها سيطرت على قرية بيرفومايسكي في منطقة دونيتسك الأوكرانية وعززت وضعها العسكري على خط المواجهة هناك.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الوضع على الجبهة، بحسب وكالة "رويترز".
وخلال الأيام الماضية، كثّفت القوّات الروسية عملياتها باتجاه مدينة تشاسيف يار المحورية، للتقدّم في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، والتي باتت بحسب كييف تتعرّض "لقصف متواصل".
وأعلنت السلطات المعيّنة من موسكو، أن الجيش الروسي يتقدّم شيئا فشيئا نحو تشاسيف يار الواقعة في غرب باخموت، والتي تعدّ آخر مركز مهمّ قبل مدينة كراماتورسك الكبيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".