وزير إسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية لإسرائيل

طالب وزير التراث الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، بضم الضفة الغربية بشكل فوري إلى إسرائيل.

وقال إلياهو: "علينا فرض السيادة على مناطق يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) بالكامل، وينبغي العمل على ذلك بأسرع ما يمكن، وانتزاع اعتراف دولي بأن هذا المكان لنا".

وأضاف الوزير، وهو من حزب "عوتسما يهوديت"، لإذاعة الجيش، أنه "لا يوجد خط أخضر في الحقيقة، وهذا خط وهمي. ويوجد هناك واقع مشوه ويتعين علينا محوه".

وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، دعت، في آذار/مارس الماضي، إلى ضم الضفة الغربية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو دفعت بمجموعة قوانين تهدف إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل، بالتزامن مع خطة التعديلات القضائية.