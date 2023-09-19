وسط توترات بحر الصين.. "آسيان" تبدأ تدريبات عسكرية مشتركة

بدأت وحدات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أول تدريبات عسكرية مشتركة لها على الإطلاق في بحر ناتونا الجنوبي بإندونيسيا.

يأتي ذلك وسط تزايد التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى واحتجاجات ضد أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الإندونيسي في بيان إن العملية غير القتالية التي تستمر لخمسة أيام تهدف إلى تطوير المهارات العسكرية لا سيما الأمن والدوريات البحرية وتوزيع المساعدات الغذائية وجهود الإغاثة.

وتشارك الدول العشر الأعضاء في رابطة (آسيان) جميعًا في التدريبات بما فيها تيمور الشرقية المحتمل انضمامها للرابطة.