محاكمة شقيقين في السويد بتهمة التجسس لصالح روسيا

بدأت اليوم الجمعة محاكمة عامل سابق في الشرطة والقوات المسلحة السويدية وشقيقه لاتهامهما بالتجسس لصالح روسيا.

وذكر ممثلو الادعاء هذا الشهر أن لائحة الاتهام تشير إلى اتهام الشقيقين بارتكاب أعمال تستهدف المخابرات وجهاز الأمن السويدي.

ووفقا للادعاء العام يشتبه في أنهما قاما بمد جهاز المخابرات الروسي بمعلومات سرية على مدى عشرة أعوام. كما اتهم الشقيق الأكبر أيضا بتسليم معلومات سرية دون تصريح.

وقال أنطون ستراند، محامي الأخ الأكبر، أمس الخميس، إن موكله يواصل إنكار الاتهامات.

وأضاف ستراند "كان يعمل في مناصب مختلفة للحكومة السويدية وبذل قصارى جهده دائما للقيام بعمل جيد في بيئة صعبة للغاية".

وتأمل السويد في الانضمام قريبا إلى حلف شمال الأطلسي وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.