صحيفة: حصانة قانونية لـ"غانتس" في هولندا تمنع ملاحقته قضائيًا في جرائم حرب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا في هولندا قضت، أمس الجمعة، بأن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" في إسرائيل بيني غانتس، الذي شغل منصب رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، وقائد القوات الجوية والمدير العام السابق لوزارة الدفاع أمير إيشيل، يتمتعان بحصانة قانونية من دعوى قضائية مرفوعة ضدهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت الصحيفة أن القضايا رفعها ضد المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، شخص هولندي من أصل فلسطيني، فقد 6 من أفراد عائلته في غارة جوية خلال عملية "الجرف الصامد"، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.