"لا أعدكم بالقمر".. تفاصيل مناظرة فرنسية "عاصفة" بين أتال وبارديلا

وطلب منه رئيس الوزراء مرارًا شرح كيفية تمويل الإجراء الذي قال إنه سيكلف أكثر بكثير من تقديرات بارديلا البالغة 12 مليار يورو وأوضح: "يقول جوردان بارديلا في كل مرة إنه سيخفض ضريبة القيمة المضافة وكأنه سحر، لكن دون أن يوضح كيف سيمولها" وفق تعبيره.

وتعرض أتال في الوقت ذاته لسهام قادمة من اليسار، وتوجه إليه بومبارد قائلا "أنت في وضع سيئ لإعطاء دروس في الاقتصاد، بالنظر إلى سجلك" وفق تعبيره.

وصور أتال نفسه باعتباره رجلا يتمتع بالثقة ويملك خبرة في حقائق السلطة، وسأل بارديلا مرارا عن كيفية تمويل ما جاء في برنامجه الانتخابي.

جدل وسخرية

ومثل قانون التقاعد محور جدل كبير خلال المناظرة، وطُلب من بارديلا، الذي وعد بخفض الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 عامًا لأولئك الذين بدأوا العمل قبل سن 20 عامًا، توضيح ما سيفعله لشخص بدأ حياته المهنية في سن 24 عامًا فقال إن هذا الشخص يمكن أن يتقاعد في سن 66، وهي المرة الأولى التي ذكر فيها مثل هذه السن؛ ما تسبب في الكثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال المناظرة سخر أتال من اقتراح بارديلا بإعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من ضريبة الدخل، وقال إنه ليس من المنطقي إعفاء المحترفين الشباب الأثرياء، كنجوم كرة القدم البارزين في فرنسا، والذي وقع أحدهم مع نادي ريال مدريد الإسباني الكبير هذا الشهر، في إشارة إلى كيليان مبابي.

كما هاجم أتال بارديلا بسبب اقتراحه المثير للجدل بمنع الفرنسيين مزدوجي الجنسية من شغل مناصب إستراتيجية حساسة، وقال: "الرسالة التي ترسلها هي أن مزدوجي الجنسية هم نصف مواطنين".

وقال زعيم حزب التجمع الوطني من جانبه إنه "سيخفض بشكل كبير تدفقات الهجرة" إذا أصبح رئيسا للوزراء، مضيفا أن "هناك ملايين الفرنسيين الذين لا يعترفون بفرنسا التي نشأوا فيها" وفق تعبيره.