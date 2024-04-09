اجتماع استثنائي لـ"الطاقة الذرية" الخميس بشأن محطة زابوريجيا الأوكرانية

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا استثنائيًّا، يوم الخميس المقبل، لبحث الهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين، اليوم الثلاثاء، أن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة سيعقد هذا الاجتماع بناءً على دعوة من روسيا.

ولم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد موعدًا للاجتماع.