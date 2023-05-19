روسيا تضع مدعي عام الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

وضعت وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان على قائمة المطلوبين الجنائيين.

والمدعي كريم خان هو الذي أعد في مارس/ آذار مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن "كريم أسد أحمد خان، المولود في 30 مارس 1970، بريطاني الجنسية، ملاحق بموجب مادة في القانون الجنائي للاتحاد الروسي"، دون تحديد المادة.