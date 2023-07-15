تمتد حتى عام 2047.. خارطة طريق لتعزيز الشراكة بين فرنسا والهند

اعتبرت قناة "فرانس 24"، أن "العلاقة الاستراتيجية الخاصة" التي تجمع فرنسا والهند، أكدها حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي كضيف شرف لاحتفالات العيد الوطني الفرنسي، الجمعة.

وبحسب القناة الإخبارية، "تجلت العلاقة المميزة بين نيودلهي وباريس من خلال نشر خارطة طريق طموحة حتى عام 2047 لدفع الشراكة بين البلدين تشمل بالأساس التعاون في مجالات البيئة والتكنولوجيا والدفاع".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش "العيد الوطني" في خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، "سنواصل تعزيز علاقة الثقة التاريخية بين بلدينا".

من جهته، قال مودي: "نعتبر فرنسا شريكا طبيعيا.. وضعنا خريطة طريق للسنوات الـ25 المقبلة".

وكان مودي مُنح في وقت سابق "وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر"، وهو أعلى وسام في فرنسا.