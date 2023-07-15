تمتد حتى عام 2047.. خارطة طريق لتعزيز الشراكة بين فرنسا والهند
اعتبرت قناة "فرانس 24"، أن "العلاقة الاستراتيجية الخاصة" التي تجمع فرنسا والهند، أكدها حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي كضيف شرف لاحتفالات العيد الوطني الفرنسي، الجمعة.
وبحسب القناة الإخبارية، "تجلت العلاقة المميزة بين نيودلهي وباريس من خلال نشر خارطة طريق طموحة حتى عام 2047 لدفع الشراكة بين البلدين تشمل بالأساس التعاون في مجالات البيئة والتكنولوجيا والدفاع".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش "العيد الوطني" في خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، "سنواصل تعزيز علاقة الثقة التاريخية بين بلدينا".
من جهته، قال مودي: "نعتبر فرنسا شريكا طبيعيا.. وضعنا خريطة طريق للسنوات الـ25 المقبلة".
وكان مودي مُنح في وقت سابق "وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر"، وهو أعلى وسام في فرنسا.
ويرتكز المحور الاول للشراكة على التعاون في مجال الأمن وسبل تطويره، والثاني في الدفاع والتكنولوجيا والبيئة، بحسب القناة الفرنسية.
وأعلنت الهند، الخميس الماضي، التي كانت قد طلبت 36 طائرة من طراز رافال لقواتها الجوية، أنها تريد أيضا شراء 26 طائرة من طراز رافال البحرية لتجهيز حاملة طائراتها، إضافة إلى 3 غواصات من طراز سكوربين.
كما يعتزم البلدان التعاون من أجل التطويرالمشترك لمحركات مروحيات نقل ثقيل، حيث أُبرم في هذا الإطار عقد بين شركة "هندوستان" للملاحة الجوية (هال) وشركة "سافران هليكوبتر إنجينز".
وبحسب "فرانس 24" كشفت فرنسا والهند، عن اتفاقات تعاون عدة في المجال الفضائي بينها وضع نظام مشترك للمراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية وإطلاق بناء قمر صناعي فرنسي-هندي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (تريشنا).
وأظهر الطرفان طموحهما في تعزيز التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تطمح فرنسا لأن تكون قوة وازنة.
المصدر: قناة "فرانس 24" الإخبارية