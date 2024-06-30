لوبان: معسكر ماكرون تم "محوه عمليًا"
قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليًا"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.
جاءت تصريحات لوبن تعليقًا على تصدر حزبها بفارق كبير، اليوم الأحد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المُبكرة في فرنسا.
وقالت لوبن، التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد، إن الفرنسيين أظهروا "أرادتهم لطي صفحة 7 أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعت لوبن الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة"، وذلك في خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُقررة في الـ7 من شهر تموز/يوليو المُقبل.
وبعد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، دعا ماكرون إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، من أجل مواجهة اليمين المتطرف.
وقال ماكرون إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى، تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي".
وأشار في تصريح مكتوب إلى أنه لـ"مواجهة التجمع الوطني، آن الوقت لتحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيًا وجمهوريًا في الدورة الثانية".