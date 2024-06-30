لوبان: معسكر ماكرون تم "محوه عمليًا"

قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليًا"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

جاءت تصريحات لوبن تعليقًا على تصدر حزبها بفارق كبير، اليوم الأحد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المُبكرة في فرنسا.

وقالت لوبن، التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد، إن الفرنسيين أظهروا "أرادتهم لطي صفحة 7 أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعت لوبن الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة"، وذلك في خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُقررة في الـ7 من شهر تموز/يوليو المُقبل.