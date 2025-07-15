الكرملين: تصريحات ترامب "خطيرة"

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، "خطيرة ويتعين تحليلها"، وفقا لـ"رويترز".

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وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق على مقترحات ترامب إذا رأى ضرورة لذلك.

ومن جهته، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للتفاوض، لكنه قال إن موسكو ترفض "الإنذارات النهائية".

وقال ترامب أمس الاثنين، إنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.