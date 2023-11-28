وكالة: إيران أكملت صفقة شراء طائرات مقاتلة روسية

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مهدي فرحي نائب وزير الدفاع قوله، إن طهران أكملت ترتيبات شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35 وطائرات هليكوبتر روسية الصنع، وذلك في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال فرحي "انتهينا من شراء طائرات هليكوبتر ميل 28 الهجومية ومقاتلات سوخوي 35 وطائرات التدريب ياك 130 لضمها إلى الوحدات المقاتلة للجيش الإيراني".

ولم يتضمن تقرير وكالة تسنيم أي تأكيد روسي للصفقة.

وقالت إيران في العام 2018، إنها بدأت في إنتاج الطائرة المقاتلة المصممة محليا كوثر لتستخدمها القوات الجوية.

ويعتقد خبراء عسكريون، أن الطائرة نسخة طبق الأصل من الطائرة إف-5 التي أنتجتها الولايات المتحدة أول مرة في حقبة الستينيات.