روسيا تضع يدها على أكبر مصنع للفحم في أوروبا.. ماذا يعني ذلك؟

المصنع قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا كان مصنع أفدييفكا للفحم، وهو جزء من شركة "ميتينفيست" من كبرى الشركات الصناعية في أوكرانيا، أكبر مصنع لفحم الكوك في أوروبا، كما كانت كل منتجاته تورد لشركات المعادن الأوكرانية والتي تستخدم فحمه لصهر الحديد.

وفي عام 2021 أي قبل عام من بداية الحرب، أنتج المصنع ما يقرب من 2.45 مليون طن وهو ما يمثل 27.7% من إجمالي إنتاج فحم الكوك في أوكرانيا، بحسب البيانات الرسمية التي نشرها الإعلام الأوكراني آنذاك.

ويوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية والصناعية ليونيد فولوبوييف، في حديث لـ"إرم نيوز" أهمية المصنع وقدراته قبل الحرب بالقول: "مدينة أفدييفكا أخذت شهرتها من هذا المصنع وكل المهتمين في الصناعات المعدنية يعرفون اسم هذا المعمل "أفدييفسكي" الذي أخذ اسمه من المدينة التي شيد عليها في زمن الاتحاد السوفيتي".

ويتابع فولوبوييف: "بحسب المعطيات الرسمية للمصنع، فقد كان يحتوي على 9 أفران ضخمة، ما جعل طاقته الإنتاجية الإجمالية تصل إلى 6.8 مليون طن سنويا، كما كان المعمل قادرا على معالجة 304 ملايين طن من الفحم الخام سنويا، لقد كان بمثابة مدينة صناعية متكاملة لإنتاج الفحم".

وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن المصنع كان "يمثل أهمية كبرى لسكان المدينة، رغم بعض الانتقادات التي كانت تخرج من بعض الهيئات بتأثير المصنع على البيئة" ويوضح أن عدد "موظفي المصنع قبل الحرب وصل إلى 4 آلاف شخص تقريبا بحسب البيانات الرسمية للمصنع، كما كان يؤمن 11.5% من فرص العمل المتوفرة في المدينة، يضاف إلى ذلك أن المصنع في الوقت نفسه يقوم بتشغيل محطة مشتركة للكهرباء وتدفئة المياه، والتي تعمل بغاز أفران الفحم المتواجدة في المصنع، وبالتالي كان المصنع بشكل أو بآخر يوفر التدفئة والكهرباء للسكان بأسعار أقل بكثير من باقي المدن".

الخروج عن الخدمة

لا ترتبط الأحداث التي أثرت على مصنع أفدييفكا للفحم بالحرب التي انطلقت مطلع عام 2022 فحسب، بل يعود الأمر إلى عام 2014 حين كان شرق البلاد يشهد توترات كبيرة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا، فقد تعرض المصنع منذ عام 2014 إلى عام 2022 إلى أكثر من هجوم بـ 320 قذيفة أدت لمقتل 12 عاملا، بحسب ما أشارت إليه العديد من المصادر الأوكرانية في تلك الفترة.

وحول ما حل بالمصنع بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية، يقول الباحث في الشؤون الأوكرانية إيفان إيجلين في حديث لـ"إرم نيوز" إن هذه المنشأة مر عليها العديد من التغييرات خلال الأعوام الأخيرة، موضحًا أن "موقع المدينة كان مسرحًا للهجوم الروسي منذ اندلاع الحرب عام 2022، ولذلك كان على هذه المؤسسة ومع اندلاع الأعمال العسكرية أن تدخل بمرحلة التجميد، ولم يتمكن المعمل خلال عام 2022 وتحديدا في شهري يناير وفبراير من إنتاج 300 ألف طن تقريبا من الفحم وبعدها توقف عن العمل".

ويضيف إيجلين أن "الشركة الأم ميتينفيست، وبعد توقف العمل قررت نقل بعض المعدات من المصنع إلى مواقع جديدة بعيدة عن خطوط التماس، وفعليا تمكنت هذه المعدات من إعادة رفع مستوى الإنتاج لكن ليس كالسابق، ولا توجد إحصائيات دقيقة، لكن عملية النقل أعادت نحو نصف مستوى الإنتاج السابق، وبهذه الخطوة خرج معمل أفدييفكا تماما من خريطة المعامل المصنعة للفحم في أوكرانيا".

ويتابع" وفي الوقت ذاته تحول المصنع من كونه مجرد منشأة صناعية إلى منشأة دفاعية إذا صح القول، إذ لجأت القوات الأوكرانية واحتمت به خلال المعارك التي حصلت في المدينة وكان آخر المنسحبين من الجنود الأوكران في أفدييفكا قد خرجوا منه".

وردا على سؤال حول إمكانية إعادة إعماره يستبعد إيجلين أن "تكون إعادة تشغيله قريبة، لعدة أسباب، أهمها أن المصنع تضرر بشكل كبير، ويحتاج للكثير من الأموال والمواد، ويضاف إلى ذلك، أن المدينة كلها واقعة على خط تماس عسكري، ومن الممكن أن يتعرض للقصف، لذلك أعتقد أن إعادة تشغيله ستكون مؤجلة حتى تنتهي الحرب بشكل كامل".

وعلى مدى تأثير سقوط هذه المنشأة، بيد روسيا على القارة الأوروبية وأوكرانيا، يقول الباحث في الشؤون الأوكرانية إيفان إيجلين "لن يكون هناك تأثير جديد، غير انخفاض مستوى إنتاج الفحم داخل أوكرانيا المستمر منذ عام 2022، لكن على الصعيد الأوروبي، لا أعتقد أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا، فالمصنع لم يصدر الفحم إلى خارج أوكرانيا، بل كان يزود معامل التعدين الأوكرانية بمادة الفحم ومن تأثر فعليا هو قطاع التعدين في أوكرانيا".

السوفييت ومصنع الفحم

يبدأ تاريخ المصنع في عام 1958، عندما اتخذت موسكو التي كانت عاصمة للاتحاد السوفيتي، قرار بنائه، حيث تم التصميم والبناء من قبل متخصصين سوفييت، وكان الاتحاد آنذاك يريد بناء مركز مهم لإنتاج الفحم وليس مصنعا عاديا.

وكلف هذا المصنع بزيادة خطوط إنتاجه حتى أنه أنتج "الأمونيا، والبنزين" ومواد كيميائية صناعية مختلفة، وبحسب المعطيات التي تشير إليها الوثائق الصناعية السوفييتة، كانت عملية الإنتاج في مصنع الفحم عبارة عن نظام معقد يتطلب تكنولوجيا عالية والتزاما صارما بالمعايير الصحية والبيئية، وهو ما كانت تؤكده إدارات المصنع المتعاقبة، لكن العديد من الهيئات المعنية بالبيئة أكدت أن للمصنع تأثيرًا معينًا على المحيط خاصة إطلاق المواد الضارة في الغلاف الجوي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصنع الفحم في أفدييفكا لعب دورًا مهمًا في اقتصاد الاتحاد السوفيتي، وفي اقتصاد الشرق الأوكراني بعد انهيار هذا الاتحاد، ووفر فرص عمل للسكان المحليين، وحتى عام 1991 عندما انتهت حقبة السوفييت، كانت الصناعة في هذا الاتحاد تتفاخر بضخامة عدد من المصانع ومنها مصنع أفدييفكا، الذي بات اليوم منشأة مدمرة تحتاج لإعادة إحياء لتكمل تاريخها الصناعي.