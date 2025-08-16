دون الانضمام للناتو.. واشنطن تعرض على كييف "ضمانات أمنية"

اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي، ولكن دون الانضمام إلى الناتو، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء بعد المكالمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين.

وقال المصدر: "من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، اقترح الجانب الأمريكي ضمانة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي"، وأضاف أنه "من المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" خلال قمته مع ترامب، الجمعة، في ألاسكا.