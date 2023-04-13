النرويج تطرد 15 دبلوماسيًا روسيًا.. وموسكو تتوعد

أعلنت النروج، الخميس، طرد 15 موظفاً في سفارة روسيا في أوسلو ممن تعتبرهم "عملاء استخبارات".

وقالت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هوتفيلت، في بيان: "اعتبر عملاء الاستخبارات الخمسة عشر هؤلاء أشخاصا غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي".

وأضافت "إنه إجراء مهم لمواجهة أنشطة التجسس الروسي في النروج وتقليص حجمها".

وأوضحت الخارجية النروجية أن الروس الخمسة عشر المتواجدين في البلاد بغطاء دبلوماسي يجب أن يغادروا الأراضي النروجية "قريبًا".