هجوم على مركز للشرطة في سراوان بإيران يوقع عدة قتلى (فيديو)

أفادت مصادر إيرانية، اليوم السبت، بأن عناصر مسلحة نفذت هجوماً، في ساعة مبكرة، استهدف مركز شرطة "سروان" جنوب شرق إيران.

وذكرت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من المسلحين واعتقال 2 آخرين من منفذي الهجوم، فيما أعلنت السلطات عن مقتل عنصر أمن.

وأوضح ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الهجوم بدأ تقريباً الساعة 1:30 فجراً، وبدأ بإطلاق النار تجاه المركز فيما ردت الشرطة بالمثل.

وذكرت بعض المصادر أن منفذي الهجوم محسوبون على تنظيم "جيش العدل" المعارض لإيران، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات.