مصادر بمستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 2 من طالبي المساعدات

هجوم على مركز للشرطة في سراوان بإيران يوقع عدة قتلى (فيديو)

10 أغسطس 2025، 4:39 ص

أفادت مصادر إيرانية، اليوم السبت، بأن عناصر مسلحة نفذت هجوماً، في ساعة مبكرة، استهدف مركز شرطة "سروان" جنوب شرق إيران.

وذكرت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من المسلحين واعتقال 2 آخرين من منفذي الهجوم، فيما أعلنت السلطات عن مقتل عنصر أمن.

وأوضح ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الهجوم بدأ تقريباً الساعة 1:30 فجراً، وبدأ بإطلاق النار تجاه المركز فيما ردت الشرطة بالمثل.

وذكرت بعض المصادر أن منفذي الهجوم محسوبون على تنظيم "جيش العدل" المعارض لإيران، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات.

 

