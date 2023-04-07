لافروف: لا مفاوضات مع أوكرانيا بدون "نظام عالمي جديد"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن أيّ مفاوضات سلام مع أوكرانيا، يجب أن ترتكز على "إقامة نظام عالمي جديد".

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إن "محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تكون مبنية على أساس المصالح القانونية الروسية"، متهمًا الغرب بأنه "يريد هزيمة إستراتيجية لروسيا في الساحة الأوكرانية"، وفق تعبيره.

وأكد الوزير الروسي، أن "ملف الطاقة يشكل قاطرة العلاقات الروسية التركية من خلال مركز توزيع الغاز المشترك".