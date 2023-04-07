لافروف: لا مفاوضات مع أوكرانيا بدون "نظام عالمي جديد"
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن أيّ مفاوضات سلام مع أوكرانيا، يجب أن ترتكز على "إقامة نظام عالمي جديد".
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إن "محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تكون مبنية على أساس المصالح القانونية الروسية"، متهمًا الغرب بأنه "يريد هزيمة إستراتيجية لروسيا في الساحة الأوكرانية"، وفق تعبيره.
وأكد الوزير الروسي، أن "ملف الطاقة يشكل قاطرة العلاقات الروسية التركية من خلال مركز توزيع الغاز المشترك".
وبخصوص اتفاقية الحبوب، كشف لافروف، أن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية "تزداد صعوبة"، مضيفا أنه ناقش مع نظيره التركي ما وصفه بأنه "تقاعس" في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود.
وأكد أن موسكو "قد تعمل خارج نطاق اتفاق الحبوب في البحر الأسود" إذا واصلت الدول الغربية ما وصفه "بوضع العقبات".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا قلقة بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في الربيع، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات.
و أعلن الوزير التركي، أنه يؤيد مطالب روسيا لإزالة العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من الضروري معالجته لزيادة تمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".
وشدد أوغلو على أن "تركيا ملتزمة بتمديد الاتفاق"، الذي ترعاه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للحبوب والسلع الأخرى من موانئ البحر الأسود.