العالم

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه بوتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 7:01 م

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن شعوره "بخيبة أمل شديدة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال دون الخوض في التفاصيل إن إدارته تعتزم اتخاذ بعض الإجراءات لخفض أعداد القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع أحد البرامج الإذاعية "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين، يمكنني قول ذلك، وسنفعل شيئا للمساعدة في الإبقاء على حياة الناس" وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب تزامنا مع انعقاد قمة شنغهاي التي يشارك فيها بوتين إلى جانب زعماء دول أبرزها الصين والهند، التي تواجه حربا تجارية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمريكي إن قمة شنغهاي أثارت انزعاج الإدارة الأمريكية.

وتأتي قمة شنغهاي بعد وقت قصير من انعقاد قمة استثنائية بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا.

