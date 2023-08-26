الحكومة الإسرائيلية تُعلق على "حرية" تنقل الفلسطينيين في الضفة

أكد ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل "تسمح بممارسة أقصى قدر من حرية التنقل في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وجاء في البيان، الذي اطلعت عليه "إرم نيوز": "إنه وللأسف الشديد يستغل فلسطينيون حرية التنقل لقتل النساء والأطفال وعائلات إسرائيلية، وهم ينصبون الكمائن في نقاط مختلفة وطرق مختلفة". مؤكدا "أن هذا ما قصده وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بعد أن قال، يوم أمس الخميس، إن الحق في الحياة يطغى على حرية التنقل".