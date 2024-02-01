بوليتيكو: البنتاغون نقل صواريخ موجهة بدقة إلى أوكرانيا

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت نقل صواريخ "GLSDB" الموجهة بدقة إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "الصواريخ الجديدة بعيدة المدى، من المفترض أن تكون قد وصلت إلى كييف، يوم الأربعاء، حيث ستكون أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الصواريخ الفتّاكة".

ولم يذكر البنتاغون التوقيت الدقيق لتسليم صواريخ "GLSDB"، ولكنه قال: "سنجري مناقشات مع أوكرانيا، حول أي إمدادات".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر: "نواصل العمل بشكل وثيق مع أوكرانيا للتأكد من أن البلاد مستعدة للاستفادة من القدرات التي نقدمها لها، وفي أسرع وقت ممكن".