يلتقي أعضاء حكومته غدا.. ماكرون يرسم "تعليمات" ما بين جولتي الانتخاب

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمع أعضاء حكومته، ظهر غد الاثنين، في قصر "الإليزيه"، وفق ما أكدت مصادر حكومية فرنسية لوكالة "فرانس برس".

وسيطرح رئيس الجمهورية مسألة "تعليمات التصويت" ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهي إحدى القضايا الرئيسة التي سيتم مناقشتها للتعاطي مع مرحلة ما بين جولتي الانتخابات التشريعية.

وبعد يوم من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية التي تجري الأحد، يجتمع غابرييل أتال وأعضاء الحكومة حول رئيس الدولة، قبل 6 أيام من الجولة الثانية، فيما تبقى فرضية وصول التجمع الوطني إلى السلطة مطروحة.