واشنطن ستزود كييف بصواريخ AMRAAM بمبلغ 192 مليون دولار

كجزء من ميزانية المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، أبرم البنتاغون عقدا بمبلغ 192 مليون دولار، مع شركة Raytheon الأمريكية لشراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AMRAAM.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الخميس، أن شركة Raytheon Missiles and Defense حصلت على عقد مجزٍ بقيمة 192 مليون دولار لشراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى AMRAAM لتسليمها لقوات كييف كجزء من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا".

ومن المخطط دفع ثمن الأسلحة من أموال المساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال السنة المالية 2023، حيث من المتوقع أن ينتهي العقد الموقع بين البنتاغون والشركة بحلول الـ29 من نوفمبر 2024.

وكشفت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة) وفق كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض.

في غضون ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية، فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.